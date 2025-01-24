وفاة نزيل "إرهابي" محكوم بالمؤبد داخل سجن تسفيرات الرصافة

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "نزيلا محكوما بالسجن المؤبد وفق بالمادة و 4 ارهاب توفي داخل سجن تسفيرات في دون معرفة الاسباب لغاية الان.واضاف، انه " تم نقل جثة الى الطب العدلي للكشف عليها ومعرفة اسباب وفاةالنزيل الذي يبلغ من العمر 48 عاما .