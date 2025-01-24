تسرق أجهزة "الموبايل" من الزائرين.. القبض على متهمة في الاعظمية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمكنت دوريات نجدة الاعظمية التابعة إلى قيادة شرطة من القبض على امرأة (سارقة) لقيامها بسرقة اجهزة موبايل من الزائرين القادمين سيرا على الأقدام".وأضافت: "عثر بحوزتها على (١١) جهاز موبايل قامت بسرقتها".وأشارت القيادة الى انه "تم تسليمها إلى مركز الشرطة لأكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقها".