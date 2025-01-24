محكوم بالإعدام غيابيا.. القبض على متهم بالإرهاب في ذي قار

وقالت قيادة شرطة في بيان ورد لـ نيوز، انه "نفذت قوة مشتركة من مكافحة الاجرام وقسم شرطة قضاء الاصلاح بالاشتراك مع فوج سوات SWAT والوحدة التكتيكية عملية نوعية في ناحية الطار وتمكنت من القاء القبض على المتهم (ع.ا.ص) المحكوم بالإعدام غيابيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".وأضافت: "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة".