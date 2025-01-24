ضابط يطلق النار على ثلاثة مواطنين في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "قام احد ضباط مكتي شؤون في محافظة النار على ثلاثة مواطنين ما أدى الى اصابتهم بعدة اطلاقات".وأضاف: "محافظ وجهه باتخاذ الإجراءات وتم إيقاف المعتدين".