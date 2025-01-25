اعتقال عصابة "سورية" اختطفت موظفا تابعا للداخلية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "القوات الأمنية القت القبض على عصابة مكونة من شخصين يحملون الجنسية السورية قاموا باختطاف شخص يعمل موظف مدني في ضمن وزارة الداخلية".وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية حررت المختطف واعتقلت خاطفيه في منطقة حي أور شمال شرقي العاصمة".