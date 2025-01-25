العثور على جثتي أب وابنه في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بالعثور على جثتي أب وابنه في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثتي أب وابنه مقتولين بطلق ناري في الشارع ضمن منطقة جريشان في بادية سفوان".

وأضاف المصدر أنه "تم رفع الجثتين ونقلهما الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".