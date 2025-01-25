كشف حقيقة "حرق" مركز للشرطة شمالي بغداد

نفت وزارة الداخلية، مساء السبت، الأنباء التي اشارت الى قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الاعظمية شمالي .

وقال الناطق باسم في بيان، "ننفي ما تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أنباء عن (قيام اشخاص بحرق مركز شرطة الاعظمية)".

وأضاف أن "وزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانوني بحق كل من يحاول الترويج او نشر معلومات كاذبة".

وكانت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي أشارت الى قيام أشخاص بحرق مركز شرطة شمالي العاصمة .