إصابة شخصين بمشاجرة وسط أربيل

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة استخدمت فيها الالات الحادة وقعت قرب أربيل".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة تسببت حتى الآن بإصابة شخصين بجروح كحصيلة اولية"، مشيرا الى أن "المشاجرة جاءت على خلفية تحرش بين مجموعة من الشباب".