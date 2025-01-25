مسلحون يقتلون شخصا شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل شخص على يد مسلحين شمالي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه مدني على الشعلة ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقا في محاولة للوصول الى الجناة".