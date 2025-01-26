وفد أمني رفيع يصل إلى منفذ الوليد الحدودي (صور)

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة عبد رشيد يارالله، وصل الأحد إلى منفذ الوليد الحدودي، واستطلع المثلث الأردني السوري".وأضاف البيان ان "يارالله يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية ومعاون مدير العسكرية وأمين سر لرئاسة أركان الجيش".