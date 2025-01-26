اشتباكات وغلق للطرق في العراق

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع اشتباكات قرب الحدود العراقية .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش التركي ومقاتلي تسببت بإغلاق كافة الطرق التي تؤدي إلى مناطق وبيكوفا في دهوك".

وأضاف انه "لم تعرف حجم الخسائر التي سببتها تلك الاشتباكات".