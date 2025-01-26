اعتقال ثلاثة متهمين بعد مقتل مواطن في بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأحد، عن اعتقال ثلاثة متهمين على خلفية مقتل .

وقالت القيادة في بيان، "بإشراف مباشر من قائد شرطة محافظة اللواء علي كامل الحسناوي، تمكنت مفارز مكافحة إجرام قضاء القاسم، بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، أحدهم القاتل الرئيسي، وباقي المتورطين في جريمة قتل أحد مواطني المحافظة".

وأضاف البيان "وقعت الجريمة على الشارع العام بالقرب من علوة المواشي بقضاء في مطلع الشهر الحالي، إثر مشاجرة بين أطراف متعددة"، موضحا أنه "بعد تكثيف الجهود الأمنية وعمليات البحث والتحري، تمكنت القوات الأمنية من تعقب المتهمين الثلاثة والقبض عليهم في شمال العراق".