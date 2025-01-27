ضبط بحوزته 40 ألف حبة.. المؤبد بحق تاجر مخدرات في الانبار

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضبط بحوزة المدان أربعين الف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابعت: انه "صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 27 من قانون و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".