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ضبط بحوزته 40 ألف حبة.. المؤبد بحق تاجر مخدرات في الانبار

أمن

2025-01-27 | 03:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ضبط بحوزته 40 ألف حبة.. المؤبد بحق تاجر مخدرات في الانبار
248 مشاهدة

السومرية نيوز ـ امن

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.


وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضبط بحوزة المدان أربعين الف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابعت: انه "صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
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