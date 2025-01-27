كان يبيع "10 صمونات بالف".. الإعدام لصاحب فرن قتل منافسا له في واسط

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات حكمت بالاعدام شنقا حتى على صاحب فرن صمون في مدينة بعد اعترافه بقتل صاحب فرن آخر في نفس المنطقة بسبب الصراع التنافسي في العمل".وتعود الحادثة لشهر اب 2024 أي قبل اكثر من 6 اشهر، حيث أدت الحادثة الى مقتل شخصين واصابة 3 اخرين في مشاجرة بين أصحاب افران في منطقة الشهداء وسط مدينة الكوت، على خلفية قيام احد أصحاب الافران ببيع الصمون 10 صمونات بالف دينار، بينما يبيع الاخر 8 صمونات بألف".