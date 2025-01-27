"إجرام بغداد" تحل لغز جريمة قتل غامضة وتعتقل الجناة غربي العاصمة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في منطقة ببغداد، وذلك بعد العثور على جثة شاب مجهول الهوية، اذ شكلت المديرية فريق عمل مختص من المحققين والانتقال إلى محل الحادث" .وأضافت المديرية أنه "بعد التحري وجمع المعلومات وبجهود أمنية فنية أثمرت عن تحديد هوية الجناة، والقاء القبض عليهم في وقت قياسي وهم ثلاثة متهمين، كما ضبطت مبارز جرمية بحوزتهم"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ليتم تقديمهم إلى لينالوا جزاءهم العادل".