مصرع منتسب بعد سقوطه مع دراجته من مجسر اللقاء في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "منتسبا امنيا منسوبا الى قيادة شرطة لقي مصرعه نتيجة سقوط دراجته النارية التي كان يستقلها اثناء الواجب من اعلى مجسّر اللقاء في حي العدل بغداد".وأضاف المصدر، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفق إجراء اصولي".