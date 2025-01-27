الحروق اعاقت تحديد الجنس.. قصف تركي يودي بحياة عائلة في اربيل

وقال المصدر لـ نيوز، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت عائلة من سكنة بصاروخ على عجلتهم في أربيل".وأضاف، أن "القصف أدى إلى مقتل 4 من أفراد العائلة وإصابة شخص خامس منهم"، مبيناً أنه "نتيجة الحروق الشديدة من جراء القصف، لم يتم تحديد جنس الوفيات وما اذا كانت بينهم امرأة".