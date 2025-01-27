العثور على جثة امرأة داخل شقتها في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بالعثور على جثة امرأة داخل شقتها شرقي .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "رائحة تدفع الاهالي الى الابلاغ عنها وعلى الفور قوة امنية وصلت الى المكان واتضح بوجود جثة امرأة تبلغ من العمر 50 سنة تقريبا متفسخة داخل شقتها ضمن منطقة زيونة".

وأضاف المصدر أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض الكشف عليها ومعرفة اسباب الوفاة".