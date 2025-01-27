تدمير مضافات وضبط أسلحة في صحراء الحضر

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، مساء الاثنين، تدمير مضافات وضبط أسلحة في بمحافظة .

وقال الجهاز في بيان، إن "فوج مكافحة ارهاب الثاني في يدمر مضافات عبارة عن حاويات كبيرة مدفونة في الأرض".

وأضاف أنه "تم الاستيلاء على كدس كبير من أعتدة الهاون 120 ملم و82 ملم تم تفجيرها تحت السيطرة خلال واجب نفذ هذا اليوم".