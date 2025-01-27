شرطة النجف تكشف حقيقة اختطاف شيخ في المحافظة

نفت قيادة شرطة محافظة النجف، الاثنين، الأنباء التي اشارت الى اختطاف شيخ من أحد السجون في .

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وقالت القيادة في بيان، إن "الأخبار المتداولة حول اختطاف البديري من أحد السجون في من قبل مجموعة مسلحة عارية تمامًا عن الصحة".

وأضافت أن "جميع السجون والمنشآت الأمنية تخضع لإجراءات مشددة تضمن سلامة جميع النزلاء"، مشيرة الى أن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".



ودعت إلى "توخي الدقة في نقل واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع التأكيد على حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يروج لمثل هذه الكاذبة".