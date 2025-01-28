القبض على 13 شخصا بينهم متهم "بالقتل العمد" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز انه " تمكنت تشكيلات الشرطة الاتحادية والأجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم "بالقتل العمد" واخرين (بالنصب والاحتيال، تعاطي وترويج المواد المخدرة، اطراف مشاجرات) بجانبي الكرخ والرصافة ".وتابعت، ان "العملية القاء القبض تمت في مناطق (الفضيلية، السلاميات، حي زينب/المحمودية، اللطيفية، الشرطة الخامسة، حي الجهاد)".واضافت القيادة، أن "القوات سلمت المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".