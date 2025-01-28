العثور على جثة امرأة سورية داخل القرية اللبنانية في أربيل

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة امرأة تحمل الجنسية السورية في مجمع القرية شمالي محافظة أربيل".وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادثة".