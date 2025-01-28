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اندلاع حريق في مخازن السيراميك في كربلاء والدفاع المدني يستنفر (فيديو)
أمن
السومرية نيوز – أمن
أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في مخازن السيراميك شمالي المحافظة.
2025-01-28 | 06:40
2025-01-28T06:40:38+00:00
Alsumaria Tv
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اندلاع حريق في مخازن السيراميك في كربلاء والدفاع المدني يستنفر (فيديو)
185 مشاهدة
السومرية
نيوز – أمن
أفاد مصدر محلي في محافظة
كربلاء
المقدسة، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في مخازن السيراميك شمالي
المحافظة
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع قبل قليل بمخزن للسيراميك مقابل مستشفى وارث الدولية لعلاج الاورام شمالي مدينة
كربلاء
المقدسة".
من جهتها، أكدت
مديرية الدفاع
المدني في
المحافظة
استنفار كافة الجهود والتوجه صوب مكان الحادث والسيطرة على الحريق وتقليل الاضرار الناتجة عنه، فيما لم تتوفر بعد أي حصيلة عن الحادث.
>>
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