اندلاع حريق في مخازن السيراميك في كربلاء والدفاع المدني يستنفر (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع قبل قليل بمخزن للسيراميك مقابل مستشفى وارث الدولية لعلاج الاورام شمالي مدينة المقدسة".من جهتها، أكدت المدني في استنفار كافة الجهود والتوجه صوب مكان الحادث والسيطرة على الحريق وتقليل الاضرار الناتجة عنه، فيما لم تتوفر بعد أي حصيلة عن الحادث.