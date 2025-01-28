الكوت.. اعتقال شخصين اطلقا النار على منزل أستاذ جامعي

​أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باعتقال شخصين اطلقا النار على منزل أستاذ جامعي وسط مدينة بمحافظة .



ضمن حي الكفاءات وسط مدينة دون اصابات تذكر". وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم القبض على شخصين اقدما على رمي اطلاقات نارية فوق منزل رئيس قسم في كليةضمن حي الكفاءات وسط مدينة دون اصابات تذكر".

الى ذلك، أوضح مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إن "منزل رئيس قسم تعرض لاطلاق نار بسبب خلافات شخصية في العمل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.