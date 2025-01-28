سبع إصابات بنزاع عشائري في ميسان

أفاد مصدر محلي، بإصابة سبعة أشخاص بنزاع عشائري جنوب شرقي .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع في منطقة سيد سفيح التابع لقضاء الكحلاء محافظة ميسان".

وأضاف المصدر أن "النزاع خلف سبعة مصابين بينهم حالة حرجة"، مشيرا الى أن "قوة بقيادة قائد شرطة طوقت مكان الحادث".