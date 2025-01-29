بمساعدة صديقه.. 10 أشخاص يقتلون شابًا لسرقة 15 مليون دينار‎

بمساعدة صديقه.. عشرة اشخاص يقدمون على قتل شاب كان يحمل 15 مليون دينار.

جريمة قتل جديدة في بغداد، ضحيتها هذه المرة الشاب الذي تم استدراجه من قبل صديقه وقتله من قبل عشرة أشخاص بدافع السرقة.. مراسل يلتقي والدة في هذا التقرير.