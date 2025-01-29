مكافحة الإرهاب يعتقل 2 من داعش ويدمر 3 مضافات بمناطق متفرقة

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، إن "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، اذ شرعتْ قواتنا باعتقال احد الارهابيين من عصابات الارهابي في العاصمة بغداد".وأضاف الجهاز، أن "عملية نوعية لابطالنا بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم أسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية".وتابع الجهاز، أنه "في اطار عملياتنا في تفتيش وتطهير المضافات تمكن الابطال وبعمليتين منفصلتين من تدمير(3) مضافات تحتوي على حاويات ضخمة للمواد المتفجرة وكمية كبيرة من قنابر الهاون في محافظتي وديالى".