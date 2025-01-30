حزب العمال الكردستاني يدفع بتركيا للتوغل في العمق العراقي‎

تصاعد التوتر في دهوك بين وحزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من جبال إقليم ملاذًا له، بعد سلسلة هجمات على قرى المحافظة، تزامن ذلك مع زيارة وزير الخارجية التركي للعراق، التي ركزت على الأمني والاقتصادي، وسط تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية.استنكرت الانتهاكات المتكررة للسيادة، بينما يواجه إقليم موقفًا معقدًا؛ إذ يسعى للحفاظ على علاقاته مع أنقرة لدعم اقتصاده، في حين يواجه استياء سكان المناطق المتضررة من القصف المتكرر.