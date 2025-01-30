أسلحة غير مرخصة ومشاجرات.. الإطاحة بـ 15 متهما بجرائم مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة تمكنت تشكيلات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ١٥ متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين "أطراف مشاجرات" وإطلاق العيارات النارية وضبط الاسلحة والاعتدة غير مرخصة ضمن مناطق (الشعب، الشاكرية/المحمودية، الاعلام، شهداء البياع) بجانبي الكرخ والرصافة".وأضاف، انه "تم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".