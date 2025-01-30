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أسلحة غير مرخصة ومشاجرات.. الإطاحة بـ 15 متهما بجرائم مختلفة في بغداد
أمن
2025-01-30 | 01:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
390 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ امن
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القاء القبض على 15 متهما بتهديد
الامن
والسلم المجتمعي في
بغداد
.
وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة تمكنت تشكيلات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ١٥ متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين "أطراف مشاجرات" وإطلاق العيارات النارية وضبط الاسلحة والاعتدة غير مرخصة ضمن مناطق (الشعب، الشاكرية/المحمودية، الاعلام، شهداء البياع) بجانبي الكرخ والرصافة".
وأضاف، انه "تم
تسليم
المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
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