مصرع 3 نساء ورجل بسقوط سيارتهم في مشروع قرب الموصل

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "سيارة مدنية تقل 3 ورجل تعرضت لحادث مروري وانحرفت الى جانب الطرق وسقطت في مشروع ري بالقرب من قرية خراب العاشق شمال غرب الموصل".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى جميع ركاب السيارة"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثث واخراج العجلة من الماء".