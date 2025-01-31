كارثة على طريق النجف.. "تحويلة مفاجئة" تقلب حافلة وتقتل وتصيب العشرات (صور)



نيوز-محليات



قتل وأصيب اكثر من 40 شخصا اليوم الجمعة، بحادث سير مروع لحافلة على طريق .



وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "حادث سير مروري مروع وقع على طريق ديوانية نجف لسيارة (منشأة كبيرة) تقل أكثر من خمسين شخصا".



وأضاف ان "الحادث تسبب بوفاة 6 اشخاص وإصيب 36 اخرين"، مشيرا الى ان "الحادث وقع بعد ان تفاجأ السائق بتحويل الطريق إلى ما أدى إلى انقلاب الحافلة.



