تركيا تعلن تحييد 13 عنصراً من "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا

وأفادت الوزارة في بيان أن الجيش التركي حيّد 6 عناصر من "بي كي كي" في منطقة كارا شمال . كما أشارت إلى تحييد 7 هناصر من "بي كي كي/ واي بي جي" في مناطق عمليات "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال .وتستخدم السلطات مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.وتنفذ عمليات بحجة مكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها والعراق وإيران.