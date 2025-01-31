المشتركة تعلن مقتل 4 ارهابيين في كركوك

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، انه "سيبقى حصناً مصوناً برجاله المخلصين الذين نذروا أنفسهم للعراق وشعبه، وها هم الشجعان في مديرية العسكرية وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، يتمكنون من رصد مفرزة مكونة من أربعة عناصر إرهابية في إحدى المضافات بقاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين وكركوك".واضاف البيان انه "ووفقا لهذه المعلومات الدقيقة نفذت طائرات F_16 ضربتين جويتين استهدفت خلالهما هذه المضافة ، إذ اسفرت عن قتل من بداخلها من عناصر عصابات الإرهابية، بعد أن تم دمرتها بالكامل".