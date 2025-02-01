اعتقال سائق سيارة دهس 3 طالبات في كربلاء قبل يومين

وقالت القيادة في بيان ورد لــ نيوز، إن "شرطة القت القبض على صاحب العجلة امام منزله في حي السلام وسط كربلاء".وأضافت القيادة، أن "السائق تسبب بدهس ثلاث طالبات جامعيات في كلية الطب يوم الخميس الماضي وهرب، مما أدى الى وفاة احداهن والثانية بحالة حرجة والثالثة بحالة مستقرة".