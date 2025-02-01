في بابل.. اعتقال ثمانية مطلوبين بينهم بقضايا المخدرات

وقالت القيادة في بيان، "في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة بابل، نفذت قيادة شرطة بالاشتراك مع الأخرى، حملة أمنية واسعة النطاق خلال الـ 24 ساعة الماضية، شملت عمليات دهم وتفتيش في مختلف مناطق والسيطرات الرئيسية فيها".

وأضاف البيان "أسفرت جهود قوات الأمن خلال هذه العمليات عن إلقاء القبض على مطلوبين، بينهم اثنان متهمان وفقاً للمادة 32 من قانون والمؤثرات العقلية، ورصد وتسجيل 72 مخالفة مرورية".