مقتل شخص وإصابة شقيقه بمشاجرة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل شخص وإصابة شقيقه بمشاجرة شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شخصا قتل وأصيب شقيقه نتيجة مشاجرة لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (سكاكين) ضمن منطقة النعيرية".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت أربعة أشخاص متسببين بالحادث".