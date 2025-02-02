الكشف عن جريمة قتل غامضة في الديوانية

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاحد، عن الكشف عن جريمة قتل غامضة في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء نجاح سلطان، وبوقت قياسي تمكن فريق عمل مشترك مكون من (خلية الصقور الاستخبارية في الديوانية) وقسم مكافحة الإجرام ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب وقسم شرطة الشنافية من الكشف عن جريمة قتل غامضة لاحد المواطنين في القضاء، من القاء القبض على الجاني".

وأضافت انه "لدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بجريمة القتل بسبب خلافات شخصية"، مشيرة الى انه "تم المتهم الى الجهات المعنية لينال جزاءه العادل".