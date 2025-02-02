طائرة مسيرة تستهدف حقلاً غازياً في السليمانية

أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بتعرض حقل في للاستهداف بطائرة مسيرة.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال في السليمانية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان للتعامل مع أي تداعيات محتملة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.