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طائرة مسيرة تستهدف حقلاً غازياً في السليمانية
أمن
2025-02-02 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,119 مشاهدة
أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بتعرض حقل
غازي
في
السليمانية
للاستهداف بطائرة مسيرة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال في السليمانية".
وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان للتعامل مع أي تداعيات محتملة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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