مقتل شخص بإطلاق نار في الأنبار

أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص بإطلاق نار من قبل قوة أمنية في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "وردت معلومات عن حادث قتل في منطقة فراج قرب الرئيسية والمعلومات الاولية تشير الى أن المقتول صاحب عجلة نوع لاندكروز ومعه امرأة تم مطاردته من قبل الحشد العشائري بعد ان تم ايقافه الا انه لم يتوقف ولاذ بالفرار".

وأضاف المصدر أنه "تم اطلاق النار عليه من قبل القوة"، مشيرا الى أنه "تم ايداع المسببين بالاطلاق في مركز للشرطة".