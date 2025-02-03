تنويه لمحيط المنطقة الخضراء.. اطلاق نار حتى التاسعة ليلًا اليوم

نيوز-امن



اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، أن الرماية ضمن مقتربات السفارة بالمنطقة الخضراء، سيتم تفعيله من السابعة صباح اليوم وحتى التاسعة ليلا، أي لمدة 14 ساعة.





وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نود إعلامكم بأن الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة في المنطقة الخضراء) سوف يكون فعالاً وذلك إبتداءً من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا اليوم الاثنين المصادف 2025/2/3".





وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نود إعلامكم بأن الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة في المنطقة الخضراء) سوف يكون فعالاً وذلك إبتداءً من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا اليوم الاثنين المصادف 2025/2/3".