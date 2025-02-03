اعتقال رجل "مسن" قتل مواطنا بديالى

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها " القت القبض على "مسن" اقدَمَ على قتــل في قضاء المنصورية"، مشيرة الى انه "تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، ألقت مفارز مركز شرطة سراجق التابع الى قسم شرطة قضاء المنصورية القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (1/406/أ) الخاصة بقتل مع سبق الاصرار والترصد".وأوضحت ان "ذلك جاء خلال تنفيذ أمر قبض بحقه ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه لينال جزائه العادل ".وأكد قائد الشرطة ان "من أولوياتنا تنفيذ كافة أوامر القبض القضائية كونها الركيزة الاساسية لتعزيز والحفاظ على والاستقرار في ".