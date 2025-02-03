ضبط معمل لطباعة ارقام سيارات "مزورة" داخل منزل في بابل

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنت من إلقاء القبض على (٦) تجار ومروجين للمواد المخدرة في محافظة المثنى، صادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات".وأضافت انه "من جهة اخرى وعبر معلومات استخبارية دقيقة استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن من الاطاحة بمتهم يقوم بطباعة ارقام العجلات بواسطة مطبعة داخل داره في محافظة بابل، حيث ضبط بحوزته ماكنة وأرقام مزورة وأرقام تستخدم لأغراض التزوير، وتم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة أصوليا".من جانب اخر، القت مفارز المديرة القبض على مطلوبين للقضاء وفق قضايا خطف وتجارة وترويج في محافظي وكربلاء المقدسة، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادتين (٤٢١ خطف ، ٢٨ مخدرات)"، بحسب بيان المديرية.