"بداخله 2 طن".. ضبط مخزن لتصنيع العسل المغشوش في الديوانية

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "بعد توفر معلومات تفيد بوجود مخزن متخفي واشبه بالمتروك يحتوي بداخله كميات كبيرة من مادة العسل غير الطبيعي (المغشوش)، تحرك فريق مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وتم ضبط المصنع وصاحبه ".وتابع، انه "تم ضبط كميات تقدر بـ 2 طن من مادة العسل غير طبيعي يقوم صاحب المخزن بتصنيعه ومن ثم تعبئته بعلب بلاستيكية تحمل أسماء وعلامات وهمية".وضاف، انه "تم القاء القبض على صاحب المخزن وتم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".