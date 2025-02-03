تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المسلح في مدينة الصدر ببغداد

نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم بمدينة الصدر في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "لتعزيز والاستقرار في مناطق شرقي العاصمة، وملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود حادثة "قتل" في مدينة الصدر قطاع (42)، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الاجهزة والوكالات الإستخبارية، والانتقال إلى المكان المحدد وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث ومتابعة كاميرات المراقبة تم التوصل الى الجناني واعتقاله بوقت قياسي وضبط السلاح المستخدم بالجريمة".

وأضافت ان "قوة من الفرقة ذاتها تمكنت من اعتقال متهم اخر بتجارة الاعضاء البشرية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته في منطقة "الرشاد" شرقي العاصمة"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".