مصدر يوضح طبيعة الانفجار غرب بغداد

نيوز – امني

كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الانفجار الذي سمع في غرب .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "طبيعة الانفجار الذي حصل في غرب بغداد، ناتج عن قيام قيادة عمليـات بتفجير كدس عتاد مسيطر علية في منطقة ابو غريب". وأضاف ان "القيادة نوهت عن التفجير للجميع".

