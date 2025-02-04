القبض على إيراني بحوزته دولارات مزورة في اربيل

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ نيوز، أن "المتهم قام بشراء هاتف محمول باستخدام دولارات مزيفة من أحد المحال، كما حاول تصريف مبلغ آخر مزور"، مشيرة الى انه "خلال عملية القبض عليه، ضبطت الشرطة بحوزته مبالغ مالية مزورة، مؤكدة استمرار جهودها لمكافحة التزوير".ودعت المديرية المواطنين في إلى "التحقق من صحة الأموال المتداولة، والإبلاغ الفوري عن أي مشابهة لدى الجهات المختصة".