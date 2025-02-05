بحوزتهم 20 كغم.. الإطاحة بـ 3 تجار مخدرات في نينوى

وذكر المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية شؤون مخدرات ألقت القبض على ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهم (20) كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة في نينوى".وتابع، ان "هذه العملية تمت بالتعاون والاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات السليمانية".