اتصال هاتفي من فتاة يدخل شرطة كركوك في انذار لملاحقة مبتز

وقالت شرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود اتصال من فتاة على خط الموحد ٩١١ وإبلاغها عن ابتزاز شخص لها وتهديدها، وجهت مديرية الاستجابة والسيطرة أقرب دورية نجدة إليها".وأشارت الى انه "تم أخذ المعلومات منها وتوجهت القوة لرصد المبتز وألقت القبض عليه بوقت قياسي وإيداعه التوقيف في مركز شرطة القورية في محافظة كركوك"، مؤكدة "تسجيل شكوى أصولية ضد المتهم وإحالته الى القضاء".