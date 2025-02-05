السوداني يبحث مع الناتو برنامج الصناعات الحربية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات بين والحلف في الملفات التي تتعلق ببناء القدرات ودعم القوات المسلحة العراقية في مجالات المشورة والتدريب".وأكد رئيس "أهمية استمرار التواصل لبناء علاقات مع حلف الناتو، ضمن مهمته الاستشارية في العراق، في ظل حالة التعافي والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي التي يشهدها البلد، وبما يساعد على ممارسة لدوره الريادي في المنطقة، مؤكداً على الموقف المتوازن على الرغم من التحديدات، كما على مصالحه العليا، إلى جانب دعم مساعي الاستقرار في المنطقة".وبين أن "العراق ينظر باهتمام لدور بعثة الناتو الاستشارية في العراق، والتعاون في مجال التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات".وتطرق السوداني إلى "برنامج الصناعات الحربية الطموح الذي دعمته الحكومة، مؤكداً رغبة بالتعاون مع الناتو في مجال الصناعات العسكرية، لاسيما المعدات الدفاعية، التي تسهم في تعزيز الأمن وردع أيّ عدوان محتمل".من جانبه، عبر العام لحلف شمال الأطلسي عن "تقديره للخطوات العراقية، ووجه للسوداني دعوة رسمية لحضور تجمع شمال الأطلسي الذي سيعقد قريباً في بروكسل وإلقاء كلمة فيه، وأشاد بجهود الحكومة في التطورات الأمنية وحالة الاستقرار والنمو في البلد، مؤكداً حرص الناتو على تدعيم العلاقة مع العراق، وتعزيز المثمر، لاسيما في مجال الصناعات العسكرية".كما شهد الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، ووضع الهدنة في غزّة ولبنان، ومستجدات الوضع في سوريا.