لسرقة أموالها ومصوغاتها.. القبض على سوري قتل بغدادية وحرق جثتها بأربيل

وأشارت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "بحسب التحقيقات، قام المتهم باستدراج إلى غرفته، حيث أقدم على خنقها وسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية، ولم يكتفِ بذلك، بل نقل جثتها إلى موقع بعيد وأضرم فيها النار في محاولة لإخفاء معالم الجريمة".ولفتت الى ان "الشرطة تمكنت من كشف ملابسات الحادثة، حيث تم تحديد هوية المشتبه به وتعقبه، ليتم القبض عليه خلال ساعات قليلة، وبعد استكمال التحقيقات، أُدين المتهم بجريمته، وصدر بحقه حكم وفقًا لأحكام المادة 406 من القانون".